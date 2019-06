Découvrez tous les attraits de Chambly cet été

La Ville de Chambly regorge d'attraits touristiques qui méritent d'être découverts. Pour ce faire, le bureau Accueil Chambly (BAC), situé au 1900 avenue Bourgogne, sera ouvert tous les jours à partir du samedi 15 juin, de 10 h à 18 h.

Lieu d’accueil pour les visiteurs et les citoyens, il procure notamment de l’information sur les activités récréotouristiques, culturelles, sportives et de plein air, à Chambly. On y propose un service de consultation, par le biais d’une station tactile (portant sur l’histoire de Chambly et le calendrier des événements); la location d’audioguides, pour mieux parcourir le circuit patrimonial; un service de réservation (la fin de semaine) pour les promenades en triporteur, dans le cadre du programme Vélo-Cité.

Faisant maintenant partie du réseau des Lieux d’accueil et de renseignements touristiques, le BAC bonifie progressivement les services offerts, ainsi que la signalisation ! Que vous soyez un citoyen ou un touriste, à pied, à vélo ou en auto, c’est l’endroit désigné pour tout connaître à Chambly.

Pour plus d’information, téléphonez au 450 658-0321 ou visitez le ville.chambly.qc.ca.