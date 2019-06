Réaménagement de l’aire d’accueil au Service de police

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu (SPSJSR) sera en chantier jusqu’au 14 juin afin de modifier la zone d’accueil des citoyennes et citoyens pour en faire un espace mieux adapté.

Le projet de rénovation comprend des travaux de restauration, d’amélioration et d’optimisation de la fonctionnalité de l’espace. Les réfections n’entravent en rien les opérations policières. Toutefois, par mesure de sécurité, l’accès au poste est interdit avant la fin de la construction.



« L’objectif premier des améliorations est de bonifier l’accueil des citoyens qui se présentent au poste, tout en améliorant la confidentialité des communications et des échanges. Outre les deux salles d’entrevues existantes, un espace sera également aménagé à l’abri des regards pour plus de discrétion », précise M. André Fortier, directeur du Service de police.



Pendant les travaux, les citoyens devant se présenter au SPSJSR seront dirigés vers l’accueil temporaire logé dans la roulotte située à l’avant de l’édifice, où un téléphone extérieur permet d’entrer en communication avec l’agent en poste. La marche à suivre y est indiquée.



Pour toute demande courante, les citoyens sont invités à consulter le site web www.sjsr.ca/police ou à composer le 450 359-9222 plutôt que de se déplacer au Service.



Pour se procurer une médaille pour animaux, se rendre à l’un de points de service suivants :



− Service des loisirs et bibliothèque : 190, rue Laurier;

− Taxation et évaluation : 75, rue Saint-Jacques;

− Bibliothèque Saint-Luc : 347, boul. Saint-Luc;

− Cour municipale : 855, 1re rue.



Il est à noter que les espaces de stationnements à l’avant du poste seront indisponibles pour toute la durée des travaux. Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients qu’ils peuvent occasionner.