Compte de taxes municipales 2019 : le troisième versement sera payable le 19 juin

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu rappelle aux citoyens qu’ils ont jusqu’au 19 juin 2019 pour payer leur troisième versement de taxes municipales. Le dernier versement sera exigible le 18 septembre 2019.

Les contribuables peuvent payer leur compte de taxes dans la majorité des institutions financières, soit directement au comptoir, au guichet automatique ou encore par le site internet de l’institution financière. Assurez-vous que le numéro apparaissant à votre dossier électronique corresponde bien au numéro de référence inscrit en haut de votre talon de remise.

Attention aux erreurs

Lorsque les citoyens sélectionnent le destinataire pour leur paiement par internet, il est important de s’assurer que le paiement s’effectue bien à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs résidents se trompent en choisissant la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour faire leur paiement de taxes municipales. La Ville n’est pas responsable de ces erreurs et du délai vécu par les citoyens avant de se faire rembourser par la Commission scolaire. Les intérêts pour retard de paiement du compte de taxes municipales continuent de s’appliquer.

Paiement par la poste

Les contribuables sont invités à faire parvenir leurs chèques postdatés pour le paiement du compte de taxes, accompagnés du coupon correspondant, sans les attacher ou les brocher. Les chèques reçus seront encaissés à la date indiquée sur ces derniers. Les chèques postdatés, faits à l’ordre de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et leurs coupons, doivent être expédiés à l’adresse suivante : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Section Revenus, 75, rue Saint-Jacques, Case postale 700, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6Z8. Dans les cas où le paiement des taxes est effectué par chèque, celui-ci fait office de reçu pour le contribuable.

Pour le paiement par la poste, prévoir un délai de livraison suffisant puisque le paiement sera enregistré le jour de sa réception par la Ville. Ce n’est donc pas le cachet de la poste qui fait foi de date de paiement. La municipalité n’est pas responsable des délais occasionnés par des retards de livraison postale ou par un éventuel arrêt de travail à Postes Canada. Les citoyens ont l’obligation de respecter les dates d’échéance du compte de taxes, en utilisant les autres moyens de paiement mis à leur disposition, afin d’éviter les frais d’intérêt et de pénalité.

Paiement directement au comptoir : édifice du 75, Saint-Jacques

Les contribuables désirant payer leur compte en personne pourront se présenter au comptoir de perception de l’édifice municipal Saint-Jacques, situé au

75, rue Saint-Jacques

. Le comptoir est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30. L’horaire durant la période estivale est du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h.