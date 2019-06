Conseils dans le cadre des activités de la Fête nationale

Afin de profiter pleinement des festivités organisées par les municipalités dans le cadre de la Fête nationale et cela en toute quiétude, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent vous recommande de vérifier sur les sites internet de celles-ci avant de vous y rendre.

Cela vous permettra de valider les règles qui encadrent les activités et ainsi éviter les mauvaises surprises. Il pourrait en effet y avoir des interdictions auxquelles vous n’auriez pas pensé, tels que la présence d’animaux, la possession de contenants de verre ou d’alcool ainsi que les heures d’ouverture des sites.

Bien que le cannabis et sa consommation aient été récemment légalisés, généralement il demeure interdit d’en consommer dans toute place publique en vertu des lois provinciales et des règlements municipaux. Sa possession et sa distribution sont aussi encadrées par des lois fédérales et provinciales qui peuvent constituer des infractions criminelles ou pénales.

La Régie rappelle également qu’il est interdit de faire exploser des feux d’artifice sans permis, car les dangers de causer un incendie ou des blessures sont trop importants.Nous serons présents sur l’ensemble du territoire pour faire appliquer les lois et les règlements dans l’éventualité où les comportements dépasseraient les limites convenues dans de telles circonstances.

Advenant le cas où les policiers auraient à faire évacuer un secteur pour la sécurité des gens ou la protection des biens, vous devez obtempérer, et cela le plus rapidement possible. Refuser d’obéir aux ordres des policiers peut résulter en des accusations criminelles.