Élevage de poules urbaines : informez-vous avant de débuter

un maximum de trois poules est autorisé par résidence et le coq est interdit;

l’abri doit être constitué d’un poulailler et d’une volière conformes aux dimensions prescrites, situé obligatoirement en cour arrière de la résidence. Celui-ci doit être bien aéré et solidement conçu pour ne pas que les poules s’en échappent et pour empêcher les prédateurs de s’y introduire;