En période estivale, évitez le gaspillage de l’eau potable

Tout au long de la belle saison, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les citoyens à éviter le gaspillage de l’eau potable. Plusieurs gestes faciles peuvent être posés pour économiser cette précieuse ressource, en voici quelques-uns :



Il est seulement permis d’arroser entre 20 h et 23 h, les jours pairs si l’adresse du domicile est paire et les jours impairs si l’adresse est impaire, au moyen d’un système manuel ou automatique (autre que de type gicleur). L’arrosage au moyen d’un système de gicleur programmable en réseau souterrain est seulement permis entre 3 h et 6 h, selon le même mode d’adresse pair / impair.



Utilisez un pluviomètre pour connaître la quantité d’eau tombée sur votre gazon : 2 à 3 cm suffisent par semaine pour le garder en santé. Au besoin, arrosez la pelouse modérément le soir. Un gazon jaune n’est pas un gazon mort.

En cas de sécheresse, la pelouse entre en état de dormance afin de préserver l’eau nécessaire à ses racines. Gardez la pelouse à une hauteur de 8-10 cm. Laissez le gazon coupé sur la pelouse lors de la tonte de votre gazon. Celui-ci contient beaucoup d’eau et de plus, il agira comme fertilisant.

Ajoutez du paillis à vos aménagements paysagers : réduisez vos besoins d’arrosage de 75%.

Lavez la voiture avec une chaudière plutôt qu’au boyau : économisez 390 litres.

Balayez votre cour au lieu de l’arroser : économisez 200 litres.

Installez une toile solaire sur la piscine pour éviter l’évaporation et remplissez la piscine à maximum 15 cm du bord.

Récoltez l’eau de pluie au moyen d’un baril récupérateur et utilisez-la pour le potager et les fleurs.

Installez des aérateurs de robinet et réparez vos fuites : économisez des milliers de litres d’eau par année.

Installez une toilette et un pommeau de douche à faible débit en profitant d’une aide financière offerte par la Ville. Pour en savoir plus, consultez le www.sjsr.ca/environnement section Programmes d’aide.

Consultez d’autres conseils d’économie d’eau potable sur le site de la Ville au : www.sjsr.ca/eau-potable, sous l’onglet Campagnes et stratégie d’économie de l’eau.