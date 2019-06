Saint-Jean-sur-Richelieu récompensé au concours régional des Grands Prix santé et sécurité du travail 2019

Voir la galerie de photos

C’est avec une grande fierté que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a remporté un prix pour la réalisation d’une remorque de transport, dans la catégorie Innovation, au concours régional des Grands Prix santé et sécurité du travail 2019.

Imaginée par l’équipe de la Division atelier mécanique des Travaux publics, en collaboration avec la Division des transports, elle consiste en une remorque pouvant transporter des cônes de signalisation de façon sécuritaire et ergonomique pour l’utilisateur. La remorque a été pensée et conçue en utilisant des matières qui normalement auraient été envoyées aux rebuts. Pouvant accueillir jusqu’à dix-huit cônes, elle permet d’effectuer la tâche de façon à diminuer considérablement les risques en évitant de faire des flexions ou des extensions lombaires, en plus d’améliorer la rapidité d’exécution.

Par ces prix, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail reconnaît des réalisations, des projets tangibles ou des démarches proactives en santé et sécurité du travail partout au Québec. L’innovation de la Ville est maintenant en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail qui aura lieu au printemps 2020.