Les Johannais sont invités à rencontrer les experts de la Division prévention des incendies

Le Service de sécurité incendie invite la population à venir rencontrer les techniciens et techniciennes de la Division prévention à l’un des kiosques de sensibilisation qui sera installé durant la semaine, dans les secteurs du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville, à compter de la fin juin, jusqu’à la mi-septembre 2019.

Les citoyens auront alors l’occasion d’échanger avec les techniciens et techniciennes au sujet des meilleures pratiques à adopter afin d’améliorer la sécurité de leur résidence. Il sera notamment question de l’entretien et du bon fonctionnement de l’avertisseur de fumée, de la cuisson d’aliments de façon sécuritaire, de l’utilisation prudente et responsable d’accessoires électriques et bien d’autres gestes qui peuvent être posés au quotidien afin d’éviter de malheureux incidents.

Ayant pour mission de sauvegarder la vie, de protéger les biens et de préserver l’environnement, le Service de sécurité incendie met en oeuvre des actions concrètes ayant pour but de réduire l’occurrence des incendies et les pertes humaines et matérielles.

Rappelons qu’en 2019, 44 % des incendies sur le territoire ont été causés par des erreurs ou de la négligence. Lors des visites de préventions, 10 % des logements n’avaient pas d’avertisseur de fumée et 16 % des appareils présents n’étaient pas fonctionnels. Considérant ces données, la prévention est primordiale et tous gagnent à mieux s’informer.