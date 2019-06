Déménagement : les 7 commandements

À l’approche du 1er juillet, la Société d’habitation du Québec vous rappelle l’importance de bien planifier votre déménagement. En suivant les sept commandements ci-dessous, vous épargnerez du temps et vous vous éviterez des maux de tête le jour venu.

1. Un camion et des bras, tu trouveras

Ne tardez pas à retenir les services d’un déménageur ou à louer un véhicule si vous prévoyez effectuer le travail vous-même. Contactez plus d’une entreprise pour obtenir le meilleur prix.

2. De tes biens non essentiels, tu te départiras

Un déménagement, c’est souvent l’occasion de déterminer ce qui doit être conservé, jeté ou donné à un organisme de bienfaisance. Des choix difficiles en vue...

3. Tes boîtes, tu feras

Ne tardez pas à préparer vos boîtes! Prévoyez le matériel nécessaire (boîtes, papier, crayon-feutre, ruban adhésif). Prenez également soin de protéger vos meubles les plus fragiles, à l’aide de couvertures, par exemple.

4. Ta vie privée et tes objets de valeurs, tu protègeras

Faites preuve de prudence en conservant près de vous vos documents importants (déclarations de revenus, passeport, actes notariés, etc.) et vos objets de valeur lors du déménagement.

5. Tes services, tu transfèreras

N’oubliez pas de procéder à la fermeture ou au transfert de contrats avec vos principaux fournisseurs de services – électricité, chauffage (gaz, mazout ou huile), télévision, Internet et téléphonie.

6. Ton changement d’adresse, tu effectueras

Pensez à faire tous vos changements d’adresse. Le Service québécois de changement d’adresse vous permet de joindre six ministères et organismes d’un seul coup (le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Revenu Québec, la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec et le Directeur général des élections du Québec). Du côté fédéral, on doit s’adresser à l’ Agence du revenu du Canada .

7. À un grand nettoyage, tu procèderas

Par civisme et respect envers les nouveaux locataires, laissez les lieux que vous quittez aussi propres que possible.

Vous trouverez davantage d’information au sujet de l’habitation dans Espace habitat, le magazine Web de la Société d’habitation du Québec.