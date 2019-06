Serez-vous de la 3e édition du Tournoi de golf de l’UCMU Montégérie?

Bermudas, polo, chaussures et bâtons de golf seront de mise le 6 juillet prochain au profit de l’Unité communautaire de mesures d’urgence de la Montérégie. C’est qu’à cette date, au Club de golf Bellevue situé à Ville de Léry, se tiendra la 3e édition du tournoi de golf au profit de cet organisme essentiel dans la région.

Qu’est-ce que l’UCMU? Que ce soit sur un incendie majeur, un accident, une opération policière d’envergure, un barrage routier ou un appel à la bombe, les autorités compétentes et sinistrés peuvent compter sur la présence de cette unité pour les appuyer. Comment? En leur permettant de se réchauffer, de s’abreuver, de se nourrir et de se remettre de leurs émotions dans l’un de leurs deux véhicules qui font office de cantine et de poste de commandement.

Achat d’une génératrice

La troisième édition de l’activité servira à financer l’achat d’une génératrice pour l’une des unités mobiles de l’UCMU. Pour ce faire, le tournoi est à la recherche de joueurs intéressés à s’élancer sur les verts pour la cause et déguster un bon repas en soirée. Pas très doué au golf? Pourquoi ne pas commanditer l’événement à votre façon afin d’offrir une belle expérience aux participants.

« Le départ aura lieu à midi pour les golfeurs et le souper sera servi sous le coup de 18h. Il est possible de se joindre à nous seulement pour cette partie de la journée. Une côte de boeuf et ses Tous les profits seront investis dans l’achat d’une génératrice visant à alimenter notre unité principale sur les lieux de nos interventions », précise Danis Séguin, responsable de l’UCMU Montérégie.

Deux formules pour les billets

Pour les personnes intéressées par le tournoi, on peut se procurer des billets, au coût de 150$ par personne. Le coût comprend les frais d’inscription, les balles et la voiturette, de même que le repas. Pour 60$, il est possible d’avoir des laissez-passer pour le souper servi sur place. Pour s’inscrire à l’un ou l’autre, il suffit de composer le (514) 951-8025 ou a écrire à info@ucmu.com.