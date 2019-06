Planifiez vos déplacements durant la longue fin de semaine du 21 au 25 juin

Bien que plusieurs personnes aient officiellement commencé leurs vacances estivales, la construction quant à elle ne prend pas relâche en cette longue fin de semaine de la fête nationale du Québec.

En effet, Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la longue fin de semaine du 21 juin, notamment dans le corridor de l'A-10 OUEST menant au pont Champlain en direction de Montréal et dans l'échangeur Turcot. Ces secteurs sont à éviter.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Pont Champlain

Signature sur le Saint-Laurent (SSL) procédera à l'ouverture graduelle du pont Samuel-De Champlain en deux phases distinctes :

D'abord, en direction NORD (vers Montréal) pendant la fin de semaine du 21 au 24 juin.

Ensuite, en direction SUD (vers Brossard) pendant la fin de semaine du 28 juin au 1er juillet.

Pendant ces phases, la fermeture du pont Champlain d'origine est nécessaire afin de permettre à SSL de finaliser les approches du nouveau pont.

1re phase, direction Montréal De vendredi 22 h à lundi 5 h Fermeture COMPLÈTE de l'A-10 OUEST, entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) à Brossard et l'entrée de l'A-10 EST (Bonaventure) et du boulevard Gaétan-Laberge à Montréal, incluant le pont Champlain Détour à partir de l'A-30 : via l'A-30 EST et la R-116 OUEST vers les ponts Victoria et Jacques-Cartier ou poursuivre jusqu'à l'A-20 OUEST/A-25 NORD et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Détour à partir de la R-132 : via la R-132 EST et les ponts Victoria ou Jacques-Cartier ou via la R-132 OUEST et le pont Honoré-Mercier À partir de l'Île des Sœurs : pour l'A-15 NORD, via l'A-10 OUEST (Bonaventure) et faire demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) Aucun accès à l'A-10 OUEST et au pont en direction de Montréal ne sera disponible dans ce corridor Pont Victoria : les DEUX voies ouvertes en direction de Montréal de vendredi 22 h à lundi 5 h

2e phase, direction Rive-Sud De vendredi 28 juin à 22 h à lundi 1er juillet 11 h Fermeture COMPLÈTE de l'A-15 SUD / A-10 EST, entre l'échangeur Turcot à Montréal et l'entrée du boulevard Taschereau (R-134) à Brossard, incluant le pont Champlain Aucun accès à l'A-15 SUD et à l'A-10 EST et au pont en direction de la Rive-Sud ne sera disponible dans ce corridor Pont Victoria : les DEUX voies ouvertes en direction de Saint-Lambert de vendredi 22 h à lundi 5 h



À noter qu'un communiqué Mobilité Montréal avec toutes les entraves de la fin de semaine du 28 juin au 1er juillet sera diffusé jeudi prochain

Autres entraves pendant la fin de semaine du 21 juin

Échangeur Turcot Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-15 NORD (Décarie), de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h Détour : via la bretelle pour l'A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A-13 NORD, A 520 EST, A-40 EST et bretelle pour A-15 NORD / Laval dans l'échangeur des Laurentides; Réseau local, CUSM : sur l'A-20 OUEST, via la sortie 65 (boulevard Angrignon) pour le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie Fermeture COMPLÈTE de l'A-20 / R-136 / A-720 EST, entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, de samedi 0 h 30 à mardi 5 h Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 60 pour l'A-10 OUEST (Bonaventure) vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est Avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : sur le boulevard Robert-Bourassa, faire demi-tour à la rue William, ensuite les rues de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à la R-136 / A-720 EST (vers le centre-ville), de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h Détour : continuer sur l'A-15 SUD jusqu'à la sortie 60 pour l'A-10 OUEST (Bonaventure) vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est Avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : sur le boulevard Robert-Bourassa, faire demi-tour à la rue William, ensuite les rues de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval), de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour avenue Atwater (sud), ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église, les boulevards De La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon, rue Saint-Patrick, rue Clément et R-138 EST vers l'A-20 OUEST ou R-138 OUEST vers le pont Honoré-Mercier



À prévoir, autoroute 15 NORD (Décarie)

À compter du 24 juin, et ce jusqu'à la fin août, fermeture d'une voie sur quatre dans le secteur rue Sherbrooke / tunnel Notre-Dame-de-Grâce.

Autoroute 15 et échangeur Décarie

Fermeture COMPLÈTE de l'A-15 SUD (Décarie) entre l'échangeur et l'entrée venant de la rue Jean-Talon selon l'horaire suivant : De vendredi 23 h à samedi 11 h De samedi 23 h à dimanche 11 h

Fermetures par défaut dans l'échangeur Décarie Les bretelles menant de l'A-40 EST et OUEST et de la R-117 / boulevard Marcel-Laurin à l'A-15 SUD (vers le centre-ville, pont Champlain) Détour, direction EST : continuer sur l'A-40 EST jusqu'à la sortie 68 (rue Stinson), faire demi-tour au chemin de Dunkirk, voie de desserte A-40 OUEST, continuer jusqu'au chemin Devonshire, chemin de la Côte-de-Liesse Est et boulevard Décarie sud Détour, direction OUEST : continuer dans l'échangeur et sortie 65 (A-520 OUEST) pour chemin de la Côte-de-Liesse Est et boulevard Décarie Sud



Autoroute 10-Bonaventure

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h Fermeture COMPLÈTE de l'A-10 EST (vers le pont Champlain) entre la sortie 3 (rue Carrie-Derick) et l'entrée suivante Détour : via la sortie et rue Carrie-Derick Fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-10 OUEST (vers le centre-ville) à la hauteur du pont Victoria / sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, Casino de Montréal) Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN)



Pont Honoré-Mercier

À partir de mercredi 26 juin Fermeture COMPLÈTE du pont Honoré-Mercier en direction de Montréal (R-138 EST, pont aval) et circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake - 1 voie par direction - du 26 juin au 20 juillet L'entrée de la rue Airlie menant au pont demeure ouverte Largeur de la voie : 3,2 m



Plusieurs mesures d'atténuation pour faciliter la circulation dans le secteur malgré les travaux ont été déployées par le Ministère, de concert avec ses partenaires de Mobilité Montréal. Pour consulter ces mesures, voir le communiqué.

Mesures liées au camionnage

Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours de semaine : De 5 h à 9 h 30, en direction de Montréal De 15 h à 19 h, en direction de la Rive-Sud Passage gratuit sur le pont Serge-Marcil (A-30) pour les véhicules de la catégorie 2* (véhicule routier dont la hauteur est égale ou supérieure à 230 cm) :

De 5 h à 10 h, en direction OUEST (vers Vaudreuil-Dorion) De 14 h 30 à 19 h 30, en direction EST (vers La Prairie) Note : la catégorie 2 inclut la plupart des camions semi-remorques, véhicules lourds et récréatifs, voitures avec remorque, autobus gérés par des entreprises privées et autres véhicules lourds de type commercial



Modifier son itinéraire via le pont Victoria (R-112)

Pendant toute la période des travaux, prolongation des heures de pointe sur le pont Victoria :

De 5 h à 10 h, 2 voies en direction de Montréal

De 14 h à 20 h, 2 voies en direction de Saint-Lambert

À prévoir en fin de semaine

Le dimanche 23 juin, le ministère des Transports du Québec accueillera sur ses routes, l'épreuve de vélo IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant. Ainsi, entre 6 h et 15 h, des entraves sont à prévoir notamment sur la route 117, la montée Ryan et le chemin Duplessis, principales artères utilisées pour la compétition de vélo. Voir la carte en pièce jointe.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.