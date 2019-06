Un rendez-vous pour les amateurs de bières cet été à Chambly

Quatre jours, 69 microbrasseries, 17 cidreries et vignobles québécois et 24 restaurateurs. Voilà comment on peut décrire le Festival Bières et Saveurs de Chambly du 30 août au 2 septembre prochains.

Près de 60 000 festivaliers sont attendus sur place. Une programmation musicale 100% locale est prévue dont les artistes et groupes suivants:

- Yves Lambert Trio;

- Random Recipe;

- Galaxie;

La billetterie en ligne est d’ailleurs maintenant ouverte pour les intéressés à se procurer des billets pour y assister.