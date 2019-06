Une veille d'orages violents est en vigueur pour la Vallée-du-Richelieu

Environnement Canada a émis une alerte de veille d'orages violents pour la région de la Vallée-du-Richelieu.

L'humidité présente dans l'air fait en sorte que les conditions sont propices à la formation d'orages violents au cours de l'après-midi et en soirée. De puissantes rafales, de la grêle et de la forte pluie sont également possibles. Environnement Canada rappelle que les orages violents peuvent produire des tornades. Au total, c'est entre 5 et 15 millimètres de pluies qui sont attendus pour la région.

Fort heureusement, l'épisode de pluie est de courte durée et le soleil sera de retour dès jeudi, et ce, pour plusieurs jours.