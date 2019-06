Travaux de pavage, de marquage et de lignage : le Service des travaux publics est à l’œuvre

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne ménage aucun effort afin d’exécuter des travaux de pavage, de marquage et lignage ainsi la réparation des nids-de-poule.

En raison des nombreux épisodes de gel et de dégel particulièrement intenses l’hiver dernier, les rues et routes de la municipalité ont été grandement impactées. Les nids-de-poule sont donc plus nombreux et plus imposants qu’à l’habitude.

Les citoyens peuvent apporter leur contribution afin de bien repérer les endroits problématiques. Ils peuvent compléter un formulaire en ligne au www.sjsr.ca/nid-de-poule, en utilisant la boîte commentaire pour indiquer le degré d’urgence de la réparation. Il est également possible de communiquer avec la technicienne en gestion des plaintes et requêtes.

Les requêtes pour les travaux de pavage sont traitées à deux niveaux :

Niveau 1 : Jugé urgent, avec des trous profonds de dimension considérable pouvant causer des bris et/ou accidents.

Niveau 2 : Jugé important mais non urgent comportant de l’asphalte arrachée, des trous de surface avec usure de la chaussée et des fissures.

Le Service des travaux publics compte trois équipes de réparation de pavage et deux équipes qui procèdent au colmatage des nids-de-poule.

Marquage et lignage

Les travaux de marquage de la chaussée et de lignage des pistes cyclables sont commencés. C’est en raison, entre autres, d’un retard dans l’appel d’offres que ces travaux s’exécutent plus tardivement cette année.

Considérant que le marquage de la chaussée et le lignage sont effectués après le grand nettoyage du printemps, qui a été plus long cette année, les travaux sont légèrement décalés. Rappelons que l’hiver dernier a mené à un épandage d’abrasif supérieur à l’habitude, ce qui a demandé un nettoyage plus en profondeur.

Le rafraichissement du marquage de la chaussée s’effectue de trois façons :