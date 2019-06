Célébrez la Fête national du Canada au Fort Chambly

L’Agence Parcs Canada est heureuse d'accueillir les visiteurs pour célébrer la fête du Canada en renouant avec l'histoire au lieu historique national du Fort-Chambly. L'entrée est gratuite durant cette journée inoubliable qui saura plaire à tous.

Pour l’occasion, les portes du fort Chambly seront ouvertes de 10 h à 18 h. À compter de 13 h, à l’entrée du fort, un groupe de musiciens de cornemuses et tambours de la Gendarmerie Royale du Canada en habit d’apparat, interprètera des airs celtiques, des marches et des airs écossais traditionnel et contemporain. Par la suite ils se déplaceront dans la cour intérieure pour leur prestation de 14 h. En cas de pluie, cette activité sera annulée.

Si vous en êtes à votre première visite au fort Chambly, profitez de l’occasion pour découvrir son histoire en visitant les expositions « Contrebande, une exposition à déjouer », et « Monsieur Dion, un sauveur du fort ! » Le site offre une aire de pique-nique à proximité et des espaces pour donner libre cours à la contemplation du paysage.

Le lieu historique est situé au 2, rue De Richelieu, Chambly, en bordure de la rivière Richelieu et à proximité de la piste cyclable du canal de Chambly. Pour rejoindre l’équipe sur le site, veuillez composer le 450-658-1585.