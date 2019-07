Donnez du sang, donnez la vie le 15 juillet à Saint-Jean-sur-Richelieu

Vous cherchez à poser un geste qui fait la différence? Donnez du sang! Il s’agit d’un geste de solidarité qui ne coûte rien, qui ne prend que quelques minutes de votre temps et qui contribue à sauver des vies. Ce sera possible de le faire le 15 juillet entre 13h30 et 20h dans la salle de montre de Saint-Jean Hyundai situé au 1000, rue Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le comité organisateur et les bénévoles espèrent y accueillir 80 donneurs. Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. Chaque jour, Héma-Québec doit prélever au moins 1000 dons de sang afin de répondre à l’ensemble des demandes des hôpitaux québécois. La réserve collective de sang appartient à tous. Peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé là où sont les besoins...là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies.

Donner du sang prend en moyenne 60 minutes et vous pouvez faire un don de sang total tous les 56 jours. Prenez rendez-vous dans un de nos quatre centres des donneurs de sang GLOBULE ou surveillez nos collectes mobiles sur notre site Internet: http://www.hema-quebec.qc.ca.

Qui peut donner?

Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire un don de sang. Par contre, il est conseillé aux donneurs ayant voyagé de vérifier si leur destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres virus similaires. Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1800343-7264 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca dans la section SANG > DONNEURS > Puis- je donner?