Déménager tout en réduisant son empreinte écologique c'est possible

Déménager demande beaucoup d'organisation, d'énergie et de temps, mais c'est aussi le moment idéal pour trier nos affaires, dépoussiérer livres et bibelots, trouver des petits trésors cachés et changer de décor.

Dans tout ce chamboulement, il arrive d'oublier de prendre en considération l’impact de nos gestes sur l'environnement. Mais comment diminuer votre empreinte écologique sans vous casser la tête? Voici Nature-action Québec et Best Buy vous proposent quelques astuces pour déménager tout en faisant votre part pour la planète.

Récupérez

Utilisez des boîtes de carton récupérées au lieu d’en acheter. Quelque temps avant le déménagement, conservez les boîtes de carton qui vous passent sous la main, et demandez à vos amis d’en trouver pour vous. Il est aussi possible de louer des bacs en plastique pour le déménagement.



Revalorisez

Ne déménagez pas inutilement ce que vous n’utilisez plus, mais offrez-leur une deuxième vie. Meubles, jouets, vêtements, appareils électriques ou électroménagers peuvent être donnés ou vendus. Offrez-les à votre entourage, vendez-les en ligne ou lors d’une vente de garage, apportez-les à un comptoir familial ou à un écocentre. Vous ferez certainement des heureux en plus de donner une seconde vie à vos biens.



Nettoyez

Pour nettoyer votre nouvel appartement, pensez à utiliser des produits nettoyants naturels. Si vous devez peinturer, pensez à utiliser de la peinture recyclée ou sans COV (composé organique volatil) disponible chez tous les grands détaillants.



Évaluez vos besoins

Une fois à votre nouvelle adresse, attendez avant d'acheter du mobilier neuf pour évaluer votre besoin réel. Avec un peu de patience, peut-être pourrez-vous trouver du mobilier usager à très bon prix.

Et les électroniques ?

En 2018, 50 000 tonnes d’objets ont été abandonnées dans les rues du Grand Montréal. Heureusement, que ce soit pour l’installation, la configuration ou simplement pour donner des conseils, les Agents de la Geek Squad de Best Buy sont prêts à venir en aide aux déménageurs québécois, et ce, tout au long de l’année.

Vous pouvez empêcher que les déchets électroniques ne se retrouvent dans des centres d’enfouissement en apportant vos vieux appareils électroniques au magasin Best Buy, où ils pourront être recyclés. Certains appareils peuvent être admissibles à un programme d’échange. L’année dernière, Best Buy Canada a recyclé plus de 3 millions de livres d’appareils électroniques.

Les Agents de la Geek Squad peuvent vous aider par téléphone, en ligne, en magasin et aussi à domicile. L’abonnement pour la maison vous donne accès au soutien technique en tout temps pour tous vos appareils, même ceux qui n’ont pas été achetés chez Best Buy. Gagnez du temps et évitez bien des maux de tête!

Les appareils technos obsolètes consomment énormément d’électricité et ne fournissent pas ce dont vous avez besoin. Un déménagement est donc le moment idéal pour transformer votre demeure en maison intelligente, pour la rendre plus écologique et plus écoénergétique. Découvrez plusieurs articles comme les serrures, sonnettes ou encore les thermostats intelligents pour prendre le contrôle de vos dépenses énergétiques.

Bon déménagement à tous!