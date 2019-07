Plus d'argent pour les aînés de la Vallée-du-Richelieu

Depuis le 1er juillet, les aînés vivant seuls qui ont peu ou pas de revenu autre que la Sécurité de la vieillesse (SV) peuvent compter sur une plus grande sécurité financière que jamais.

En effet, après l’indexation trimestrielle le 1er juillet 2019, le montant maximal de la pension de la SV augmentera à 607,46 $. Le montant maximal du Supplément de revenu garanti (SRG) passera à 907,30 $ pour les aînés vivant seuls et à 546,17 $ pour chaque membre d’un couple. Les aînés seuls les plus vulnérables auront reçu, d’ici la fin de 2019, 2 097 $ de plus en prestations de la SV et du SRG comparativement à ce qu’ils auraient reçu en 2015.

Pour que les aînés canadiens jouissent d’une plus grande sécurité financière, le budget de 2019 offre les mesures suivantes:

bonifier l’exemption des gains provenant du SRG pour que les aînés à faible revenu qui travaillent puissent conserver une plus grande partie de leurs prestations en combinaison avec leurs revenus du travail;

protéger la sécurité des régimes de retraite offerts par l’employeur en renforçant les mesures de protection des régimes fédéraux et en rendant les procédures de faillite des entreprises plus équitables et plus transparentes;

inscrire automatiquement au Régime de pensions du Canada les cotisants qui sont âgés de 70 ans ou plus en 2020 et qui n’ont pas encore fait une demande pour recevoir leur pension de retraite, afin qu’ils puissent toucher la pleine valeur des prestations auxquelles ils ont contribuées.

« Nous continuons de renforcer les mesures qui amélioreront la vie des aînés canadiens. Dans le budget de 2019, le gouvernement a fait des investissements clés qui aideront les aînés à effectuer une transition harmonieuse vers une retraite en santé, sûre sur le plan financier et socialement inclusive. Les aînés auront moins d’inquiétudes concernant leur capacité de joindre les deux bouts et ils pourront bénéficier de la retraite sûre et digne qu’ils méritent », soulignait l’honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés, lors de l'annonce le 26 juin dernier.