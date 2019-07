Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu : des actions pour améliorer le climat sonore en 2019

Le comité de gestion du climat sonore de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu annonce de premières actions pour 2019 qui visent notamment la réduction des nuisances sonores dans le voisinage de l’aéroport. Ces mesures s’inscrivent dans le processus d’amélioration continue qui établit des balises, entre la Ville et les différents usagers et partenaires de l’aéroport, afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes.



Le comité de gestion du climat sonore de l’aéroport se penche sur la question du climat sonore depuis 2018 et souhaite implanter des changements structurants pérennes. À cet effet, une étude de bruit a été entamée en juin 2018 et sera complétée d’ici la fin de l’automne.

Parallèlement, les membres du comité travaillent à l’élaboration d’un plan d’action triennal qui sera alimenté par les données colligées depuis plus d’un an ainsi que par les résultats de l’étude. Toutefois, par souci d’améliorer rapidement la qualité de vie des résidents des secteurs touchés, le comité et ses partenaires se sont penchés sur des solutions court terme, qui pouvaient être implantées dès cet été.



Principaux éléments pour l’été 2019 :



Camp d’été des cadets Fin des activités de vols le vendredi à 18 h et journée de répit le dimanche, du 1er juillet au 10 août.

Association des pilotes Encadrement des vols d’entrainement des membres afin d’offrir des périodes de répit.

Écoles de pilotage utilisant l’aéroport comme centre d’entraînement Signature d’une lettre d’entente avec chacune des écoles afin de limiter les vols d’entrainement (posés-décollés) pour la période du 1er mai au 15 octobre, selon l’horaire suivant : en semaine, aucun vol d’entrainement après 18 h; samedi, aucun vol après 15 h; dimanche – journée de répit.



Prochaines étapes



Comme mentionné, l’étude de bruit ainsi que le plan triennal seront complétés d’ici la fin de l’automne. Les résultats de l’étude et de l’exercice de planification seront présentés à la population à l’hiver 2020.



Par ailleurs, l’aménagement d’une zone hélicoptère et d’une piste d’atterrissage pour les cadets sera priorisé et réalisé d’ici décembre 2019 puisque ces initiatives auront des impacts positifs sur le climat sonore.



Rappelons que l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu a été aménagé durant les années 40, que sa vocation initiale était militaire et que le secteur périphérique n’était pas résidentiel. Depuis, des quartiers se sont établis aux alentours, modifiant le contexte dans lequel il s’inscrit.

Le comité de gestion du climat sonore a donc pour mandat de travailler à la recherche et à l’analyse de la situation, afin d’émettre des recommandations consensuelles au gestionnaire de l’aéroport. Le comité assure également un suivi au niveau des plaintes et ces dernières constituent une source d’information qui guide le travail des intervenants.