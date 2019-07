La Ville de Richelieu adhère aux Fleurons du Québec

C'est avec une grande fierté que la municipalité de Richelieu annonce son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert.

En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la Ville s’engage dans un processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens, et cherche à mobiliser la population autour d’un projet commun d’embellissement du paysage.

« Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, au cours de l'été 2019, la visite des classificateurs des Fleurons du Québec. Ceux-ci visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Nous invitons tous les citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, afin de contribuer à l’obtention d’une cote de classification horticole à notre image. Vous participerez ainsi à l’embellissement durable de notre municipalité », souligne Alexandre Côté, Coordonnateur aux loisirs et responsable des communications à la Ville de Richelieu.

Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtellière, les Fleurons du Québec peuvent être affichés aux entrées municipales. Au-delà des retombées économiques attendues, les Fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du dynamisme de la municipalité et de sa population.

Ayant tout juste célébré son 13e anniversaire, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et suscite un engouement croissant : il regroupe aujourd’hui 351 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint plus de 43 % des citoyens québécois.

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les Fleurons du Québec, visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com.