Grève générale dans les établissements de la SÉPAQ

Si vous pensiez aller camper dans l'un des établissements de la SÉPAQ durant vos vacances, sachez que le déclenchement d'une grève générale a été voté à 94% par les employés syndiqués et touchera 23 parcs dès le 20 juillet.

En raison de l’impasse, à la table de négociation, sur la question monétaire, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) annonce que de nouveaux avis de grève ont été expédiés au ministre du Travail et à la direction de la Sépaq.

« Visiblement, François Legault est insensible à la réalité des petits salariés du Québec. Il n’a pas non plus la préoccupation d’assurer l’avenir de nos parcs et de nos réserves naturelles. Il est temps de hausser le ton », indique le Président général du SFPQ, Christian Daigle.

Les dernières offres mises de l’avant par la direction de la Sépaq ont été jugées inacceptables par le comité de négociation du SFPQ. Dans un tel contexte, il était impossible de poursuivre les discussions sur le plan salarial.

« Après une prolongation de convention collective et des négociations qui durent depuis plus de cinq mois, l’offre patronale est toujours ridicule : moins de 1 % par année. Les augmentations de salaire proposées ne couvrent même pas l’augmentation du coût de la vie. Nous avons des téléphonistes-réceptionnistes, des journaliers, des conseillers aux ventes, des jardiniers, des préposés à l’accueil, des guides accompagnateurs et bien d’autres corps d’emplois qui gagnent entre 13 et 14 $ par heure, en plus d’avoir un travail saisonnier. Ils méritent de meilleurs salaires. Il n’est plus question pour eux de s’appauvrir année après année », rappelle monsieur Daigle.

Notons qu'une première journée de grève est prévue le 17 juillet dans le Parc de la Chute-Montmorence, le siège social, le camping des Voltigeurs et les centres touristiques Lac Kénogami et Lac-Simon. Or, le 20 juillet, les parcs suivants seront touchés :