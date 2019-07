La location de talkie-walkie pour l’industrie de la production de films et de publicités

S’il y a un domaine où la communication est importante, c’est bien dans l’industrie du tournage, notamment pour les films et les publicités, où l’on tente de transmettre un message clair, parfois en quelques secondes seulement. Mais pour arriver au produit final, il faut toute une équipe travaillant devant et, surtout, derrière la caméra afin d’organiser chaque détail de la production et d’atteindre un résultat de haute qualité.

Dans ce contexte, l’utilisation d’un groupe de radios bidirectionnelles apparaît comme une solution ingénieuse pour travailler dans l’ombre plus facilement. De plus, la location de ce type d’appareil facilite grandement la réalisation du projet.

Un système très pratique

Selon les besoins de tournage, la taille du projet et le nombre de membres, une équipe de production peut utiliser un système conventionnel de radios analogiques de base ou, tout à l’opposé, un système crypté à plusieurs canaux. La communication en circuit fermé permettra d’éviter les fuites en ce qui concerne certains détails du projet de tournage qui pourraient couler dans des oreilles trop curieuses.

Sur les plateaux de tournage, l’utilisation d’un système de communication à base d’émetteurs-récepteurs permet de coordonner discrètement plusieurs caractéristiques de l’enregistrement, comme la prise de son, les déplacements, les angles des caméras, l’éclairage, etc. Tout cela sans jamais perturber ce qui se déroule devant les caméras. Il s’agit également d’un bon moyen de planifier le travail de chacun en vue de la prochaine scène à tourner.

Ajoutons à cela que les radios bidirectionnelles constituent un mode de communication encore plus efface lorsqu’il est question de tourner de grandes scènes à l’extérieur. Celles-ci sont particulièrement coûteuses, alors il vaut mieux tenter d’être le plus efficace possible afin de coordonner chaque prise et angle de vue de manière précise et d’obtenir ainsi les images désirées en reprenant la scène le moins souvent possible. Cela est encore plus vrai lorsqu’il faut en même temps gérer un grand nombre de figurants.

Une solution avantageuse

Les raisons qui font de la location de talkie-walkie un choix particulièrement intelligent pour les plateaux de tournage ne manquent pas non plus. Mentionnons d’abord la facilité de gestion. En effet, si un appareil est défectueux, l’entreprise de location le remplacera avec diligence afin d’éviter les temps d’attente techniques. De plus, c’est également l’entreprise de location et son équipe technique expérimentée qui se chargeront de programmer les appareils et de configurer le réseau de communication selon les besoins de la production.

Par ailleurs, cette option donne à accès à un très vaste inventaire d’appareils ergonomiques et faciles à utiliser, notamment parmi les marques les plus reconnues de l’industrie, ainsi que d’accessoires des plus utiles, comme des oreillettes ou des étuis.

Enfin, n’oublions pas que la majorité des projets de tournage sont temporaires. L’achat d’appareils de radio communication ne serait pas rentable dans la plupart des cas. À l’inverse, la location permet une utilisation à moindre coût d’appareils qui pourront ensuite servir à d’autres au lieu d’aller prendre la poussière au fond d’un entrepôt.