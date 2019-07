Cet été, découvrez Chambly autrement

Située à seulement 20 minutes de Montréal, la Ville de Chambly est reconnue pour ses nombreux spectacles en plein air, ses festivals incontournables, son réseau cyclable renommé, ses richesses patrimoniales et historiques, la beauté exceptionnelle du bassin de Chambly, et bien plus ! En vélo, en bateau ou en voiture, tous les moyens sont bons pour découvrir Chambly.

Pour connaître les différents services et activités à caractère récréotouristique offerts à travers la municipalité, le bureau Accueil Chambly (BAC) est l’endroit désigné pour être bien informé. Il est situé au 1900, avenue Bourgogne, près du Fort Chambly et ouvert tous les jours en période estivale, de 10 h à 18 h.

Audioguide

Téléchargez gratuitement les bandes audio à partir du site ville.chambly.qc.ca (Culture et patrimoine/Audioguide) ou louez un appareil au BAC. Les trois parcours offerts rendront certainement vos promenades plus intéressantes et amusantes.

Balades nautiques à bord du bateau Le Chambly I

Ce bateau commercial, évoquant les bateaux de type river boat, muni d’une aube, offre aux gens de tous âges d’effectuer une balade nautique sur le magnifique bassin de Chambly. Les aînés de Chambly (60 ans et plus) et les enfants de moins de deux ans peuvent profiter de cette balade tout à fait gratuitement (avec preuve de résidence). Horaire et tarifs sur le site ville.chambly.qc.ca. (Sports et loisirs/Centre nautique Gervais-Désourdy/Bateau Le Chambly I)

Balade en triporteur dans le Vieux-Chambly

Guidée par un accompagnateur, la balade d’une heure permettra aux utilisateurs de partir à la découverte du secteur du Vieux-Chambly. Ce service est offert gratuitement pour les personnes de 60 ans et plus ou à mobilité réduite, résidant à Chambly (preuve de résidence obligatoire). Les résidants de moins de 60 ans peuvent bénéficier de ce service au coût de 10 $ par personne et les non-résidants au coût de 20 $ par personne. Profitez du moment pour redécouvrir l’histoire de Chambly, en parcourant le circuit patrimonial avec un audioguide. Réservation sur le site ville.chambly.qc.ca (Vie communautaire/Vélo-Cité) ou au BAC.

Centre nautique Gervais-Désourdy

Situé en bordure du bassin de Chambly, le Centre nautique Gervais-Désourdy propose la location d’embarcations nautiques sécuritaires, telles que : pédalos, canots, planches à pagayer, kayaks de plaisance et kayaks de mer. Il offre des cliniques de sensibilisation et cours de kayak, pour débutants ou intermédiaires, de même qu’une foule de services et activités liés au nautisme.

Circuit interactif guidé par GPS

À pied ou à vélo, découvrez les trésors historiques et les anecdotes savoureuses qui ont défié le temps ! Le site BaladoDécouverte.com permet de parcourir la ville en téléchargeant le parcours géolocalisé et d’effectuer un voyage dans le temps qui vous surprendra !

Guidés par un appareil GPS, petits et grands partent à la recherche d’indices les aidant à résoudre l’un des rallyes GPS. Muni d’une carte-questionnaire et d’un GPS, les visiteurs doivent compléter l’un des circuits à pied, dans le Vieux-Chambly ou à vélo, sur la piste du canal de Chambly.

Piano public

Accessible tous les jours, en dehors des activités prévues à la place de la Seigneurie. Petits et grands sont invités à venir jouer la pièce musicale de leur choix.

Pistes cyclables

Les cyclistes peuvent profiter du réseau de 25 km de bandes cyclables aménagé dans la municipalité. Une piste cyclable de 20 km est également accessible le long du canal historique de Chambly, menant jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu. Autres options pour les cyclistes, accessibles à partir de Chambly : La Montée du chemin Chambly (28 km); La Riveraine (53 km); La Route des Champs (40 km).

S’intégrant au vaste réseau de La Route Verte, ces pistes cyclables parcourent différentes régions du Québec et constituent le plus vaste réseau cyclable en Amérique du Nord. Pour consulter la carte du réseau cyclable : ville.chambly.qc.ca (Cartes)

Randonnée historique en rabaska

L’histoire du bassin de Chambly, c’est aussi celle de la traite des fourrures et du monde des voyageurs. Partez à sa découverte, accompagné d’un guide-interprète, à bord d’un canot rabaska comptant 12 places. Réservation individuelle ou de groupe au Centre nautique Gervais-Désourdy (1577, avenue Bourgogne ou 450 658-6436).

Spectacles en plein air

Durant la période estivale, une série de spectacles en plein air est présentée à la place de la Seigneurie et au parc des Ateliers. Consultez le site ville.chambly.qc.ca pour connaître la programmation.

Symposium Artistes sur le champ

Partagez la passion et les univers de soixante artistes peintres au talent remarquable et aux styles variés, qui exposeront leurs œuvres, en plus de créer sur place et d’échanger avec le public. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer, les 17 et 18 août, à Chambly. L’événement est jumelé à la fête de Saint-Louis, présenté par Parcs Canada. La programmation complète sera dévoilée sur le site ville.chambly.qc.ca plus tard cet été. Rejoignez l’événement sur Facebook pour connaître tous les détails !

Visites guidées

Des interprètes en costume d’époque des Guides patrimoniaux Au pays de Chambly racontent le Chambly d’autrefois toutes les fins de semaine de l’été, de 13 h à 17 h, au Corps de garde du Fort-Chambly. Les groupes peuvent réserver d’avance au 514 949-7414, selon l’horaire en vigueur.

Cet été, choisissez Chambly pour votre prochaine sortie en famille !