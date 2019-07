Les citoyens de Carignan bénéficient d’un accès gratuit à la piscine extérieure chauffée de Richelieu

Pour une troisième année, la Ville a réitéré son entente intermunicipale avec la Ville de Richelieu afin de permettre aux citoyens de Carignan d’accéder gratuitement aux bains libres de la piscine municipale extérieure de Richelieu.

Les citoyens de Carignan peuvent donc profiter des installations chauffées de la piscine municipale de Richelieu, situées au 900 de la rue des Oblats.

Tenue à 80-82 degrés Celsius, la piscine comporte un corridor de nage, deux tremplins, une terrasse de repos avec chaises et parasols, des vestiaires et une aire de jeux d’eau. Les enfants de 11 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. L’adulte en question doit être en maillot de bain et doit être en mesure de maintenir un contact visuel avec le ou les enfants qu’il accompagne. Les enfants de 3 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un

adulte pour aller dans l’eau. Cet adulte doit se tenir à moins d’un bras de distance de l’enfant.

Les bains libres sont ouverts du 22 juin au 18 août les lundis, mardis, mercredis de 13 h à 20 h, les jeudis et vendredis de 13 h à 19 h et les samedis et dimanches de 10 h à 19 h. L’horaire peut varier en fonction de la température et de la fréquentation. Une preuve de résidence est demandée pour profiter de la gratuité.