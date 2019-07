M. Guevin de Chambly remporte la Maison Enfant Soleil

Le tirage de la Maison Enfant Soleil, signée Bonneville a été effectué le 18 juillet, en direct de l’émission Salut Bonjour, diffusée sur les ondes du réseau TVA, en compagnie d’Alain Dumas. M. Pierre Guevin de Chamby (billet no 100910) en est l’heureux gagnant.

M. Guevin pourra choisir entre le prix d’une valeur de plus 500 000$, incluant la maison entièrement décorée et meublée ainsi qu’une bourse pour l’achat d’un terrain dans la ville de son choix, ou la somme de 325 000 $ en argent. Trente-trois (33) prix secondaires ont aussi fait l’objet d’un tirage diffusé en direct sur la page Facebook d’Opération Enfant Soleil. Les informations de tous les gagnants (noms et numéros des billets) sont disponibles sur site Internet d'Opération Enfant Soleil.

Ce projet porteur d’espoir est rendu possible grâce à la générosité et au soutien de nos partenaires, dont Les Industries Bonneville, constructeur officiel, IKEA, fournisseur de meubles et décorateur officiel, Lowe’s Canada, fournisseur officiel des matériaux, et TD, fournisseur principal de la bourse pour l’achat du terrain.

Une initiative d’une telle envergure ne pourrait se concrétiser sans l’appui des entreprises constituant le réseau de vente provincial : RE/MAX, Familiprix, Couche-Tard, RONA, Réno-Dépôt et Opto-Réseau.

L’implication de tous nos partenaires, jumelée à la participation de la population, contribuera à nouveau cette année à la réalisation de plusieurs projets dans les grands centres pédiatriques du Québec ainsi que dans les hôpitaux et les organismes régionaux.

C’est plus de 2,1 millions de dollars qui ont été recueillis par la vente des billets de tirage cette année, et plus de 26 millions de dollars qui ont été amassés pour le mieux-être des enfants malades depuis le premier tirage de la Maison Enfant Soleil, en 1993.

À propos d’Alexis Mercier, l’Enfant Soleil ambassadeur du projet

Alexis a dix mois lorsqu’il entre en convulsion pour la première fois. Plusieurs crises suivront, mais ce n’est que trois ans plus tard qu’on pourra poser le diagnostic avec précision : le petit souffre du syndrome de Dravet, une forme rare d’épilepsie. Depuis cinq ans, les hospitalisations sont nombreuses et la liste des médicaments essayés pour soulager Alexis ne cesse de s’allonger. Toute la famille affronte les épreuves ensemble, une journée à la fois. La résilience du petit garçon rend ses parents plus que fiers.