Guide loisirs et magazine Complicité : l’édition d’automne à vos portes dès le 6 août

À compter du 6 août prochain, l’édition d’automne en format tête-bêche du Guide loisirs et du magazine Complicité sera disponible. Livrée par la poste directement dans le confort de votre foyer, surveillez votre boîte aux lettres pour ne rien manquer des activités de la rentrée.

Guide loisirs

Début des inscriptions, à compter de 9 h 30

Résidents

19 août : activités des bibliothèques

20 août : mise en forme et yoga

21 août : autres ateliers

Non-résidents

27 août

Au programme : horaire des baignades libres et ateliers aquatiques, heure du conte, nouvelle programmation des cafés-culture, conférences, sans compter le choix impressionnant d’activités de mise en forme pour toute la famille et les activités offertes par les nombreux organismes communautaires de la région.

Boom de l’été : un événement familial et gourmand à ne pas manquer

Vous êtes conviés à la 4e édition de la Boom de l’été, présentée les 24 et 25 août au parc Gerry-Boulet. Une programmation diversifiée pour toute la famille vous y attend : animaux du Parc Safari, Akropark, plage urbaine, Jumpaï, mur d’escalade et fête de la mousse, sans oublier la zone gourmande et le combat des chefs.

De plus, venez découvrir la scène musicale avec Tassez-vous de d’là : Hommage aux Colocs ainsi qu’une prestation de Pamela Boyer. La nouveauté de cette année : le Rallye musical du 24 août qui offrira 5 performances à différents endroits dans le Vieux St-Jean, en compagnie de Valérie Lahaie et Hugo Lapointe. Finalement, allez voter pour votre coup de cœur lors de l’événement Saint-Jean sur roue, un rassemblement de plus de 100 voitures anciennes.

Magazine Complicité

À lire dans cette nouvelle édition :

L’International de montgolfières : de la magie toute l’année;

L’épicerie sociale au service de la communauté;

Les infrastructures de loisir : pour le plaisir de jouer!



Toutes les informations sur le web



La publication sera livrée directement chez les citoyens, mais pour les internautes aguerris, le Guide Loisirs est toujours disponible en version électronique sur le portail de la municipalité. Il est également possible de lire le magazine Complicité en utilisant l’hyperlien suivant : www.magazinecomplicite.ca