Semaine nationale de prévention de la noyade : activités à la piscine Roberval

Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville invite ses citoyens à participer aux activités de sensibilisation qui se dérouleront du 21 au 27 juillet à la piscine Roberval.

La Ville est une fière ambassadrice de cette semaine importante, visant à sensibiliser la communauté à adopter des comportements sécuritaires aux abords des piscines et des plans d’eau.



Ateliers de premiers soins et de sécurité aquatique

Divers ateliers sont prévus les lundi 22 et mercredi 24 juillet en après-midi. Jeunes et moins jeunes sont invités à participer à ces activités qui leur permettront peut-être un jour de sauver des vies.



Simulation de sauvetage : cas majeur

Être sauveteur représente un travail exigeant qui requiert vigilance, précision et sang-froid. Le jeudi 25 juillet à 14 h, plusieurs municipalités du Québec procéderont simultanément à une simulation de sauvetage. La Ville de Saint-Bruno invite ses citoyens à assister à cette opération hors du commun et à en apprendre davantage sur les techniques de sauvetage lors de situations d’urgence.



Concours Sauveteur d’un jour

Ce concours s’adresse aux jeunes de 8 à 13 ans. En plus de vivre l’expérience d’une journée dans la peau d’un sauveteur, les trois gagnants mériteront un prix. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le billet de tirage, disponible à la piscine Roberval, et de répondre correctement à la question mystère. Le tirage s’effectuera le 20 juillet, et l’activité se déroulera les 22, 23 et 24 juillet de 12 h 45 à 15 h.



Pour plus de détails concernant les activités, veuillez communiquer avec le personnel de la piscine Roberval au 450 441-8396.