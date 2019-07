Le parc Henri-Bisaillon est maintenant doté d’une connexion Internet sans fil gratuite

En conformité avec sa qualité de ville intelligente, c’est-à-dire dotée de panneaux numériques, des services d'inscriptions et paiements d’activités de loisir en ligne, de demandes de permis en ligne, de consultation des comptes de taxes et rôles d'évaluation en ligne, la Ville de Carignan rejoint le rang des grandes métropoles nord-américaines en offrant une connexion Internet sans fil gratuite aux usagers de ses parcs.

Le premier parc à profiter du service est le parc Henri-Bisaillon, situé dans le secteur Carignan-Salières. Si le projet s’avère positif et apprécié de la population, d’autres parcs pourraient suivre. Depuis le 25 juillet, l’accès Wi-Fi est offert gratuitement durant les heures d’ouverture du parc, soit de 7 h à 22 h.

Pour se brancher, les internautes doivent se connecter au réseau de la Ville de Carignan et s’engager à respecter certaines conditions d’utilisation. En effet, en entrant sur le réseau, l’utilisateur s’engage à ne pas utiliser le service à des fins illégales ni enfreindre une loi fédérale ou

provinciale. De la même façon, il s’engage à ne pas télécharger de fichiers trop volumineux.

L’objectif du réseau sans fil gratuit est de permettre au plus grand nombre de personnes de se brancher à Internet de façon ponctuelle aux fins de recherche ou autres, et non de fournir un accès Internet illimité à quelques usagers.