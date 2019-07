Tout chien de 20 kg et plus doit désormais porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse

Dans l’intention d’assurer la sécurité et le maintien d’un bon climat sur le territoire, la Ville de Carignan rappelle qu’il est important de tenir son chien en laisse en tout temps lors des promenades dans les lieux publics. Un chien hors laisse, même s’il est sociable et obéissant, risque de rencontrer des promeneurs qui sentent leur sécurité menacée.

Pour ces raisons, la Ville a précisé son règlement à l’égard des chiens en ajoutant certains articles. Dorénavant, tout chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps un licou ou un harnais attaché à sa laisse. Cette laisse ne peut atteindre une longueur de plus de 1,85 m (incluant la poignée), et doit être constituée de matériaux suffisamment résistants pour permettre à son gardien de le maîtriser lors de toutes circonstances.

D’autre part, le règlement stipule maintenant que la personne qui tient la laisse doit avoir la capacité physique de retenir son chien et de le maîtriser si celui-ci tente de s’échapper.

Finalement, les nouveaux articles du règlement viennent préciser que seuls les terrains privés clôturés peuvent accueillir un chien circulant librement. Dans tous les autres cas, le chien doit être retenu au moyen d’un dispositif l’empêchant de sortir du terrain de son gardien.

Les avantages de tenir son chien en laisse

En tenant votre chien en laisse, vous assurez le maintien d’un climat de sécurité pour tous :