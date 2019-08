Par mesure préventive, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé à la fermeture du Centre Saint-Georges situé au 240, rue Jean-Talon en raison de diverses problématiques liées à l’état du bâtiment. Cette décision a été prise à la suite de rapports d’inspection révélant notamment la présence de moisissures au sous-sol.

Les discussions avec la Direction de santé publique de la Montérégie sont rassurantes puisque les effets possibles sur la santé que pourraient engendrer la présence de moisissures dans un bâtiment vont en général s'estomper lorsque cesse l’exposition des utilisateurs.

Bien que les rapports d’inspection ne mentionnent pas l’obligation de fermer le bâtiment, les autorités municipales ne prennent aucun risque en fermant l’accès au Centre Saint-Georges. Ce bâtiment est principalement occupé par l’organisme Ballet classique du Haut-Richelieu.

Toutes les activités qui y sont prévues seront relocalisées. Les parents des enfants fréquentant le BCHR et les autres usagers ont également été avisés de la situation. Pour de plus amples informations relatives à la santé, ils sont d’ailleurs invités à consulter le site Internet du gouvernement du Québec au https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/problemes-de-sante-causes-par-les-moisissures/. Il leur est également possible de contacter Info-Santé au 8-1-1.

Quant à l’avenir du bâtiment, l’administration municipale évalue actuellement différents scénarios.