Branches: une collecte prévue à Carignan le 17 août

La Ville de Carignan invite ses citoyens à déposer leurs branches d’arbre au garage municipal, 2555, chemin Bellevue (derrière l’hôtel de ville), le samedi 17 août de 7 h à 13 h. Le service est offert gratuitement aux résidents de Carignan sur présentation d’une preuve de résidence.

En d’autres temps, il est possible d’apporter les branches d’arbre (sauf le frêne) au garage municipal durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

La Ville de Carignan rappelle à la population que l’obtention d’un permis est obligatoire pour tout abattage d’arbre, qu’il soit sain, mort ou malade. Ce permis est gratuit

Agrile du frêne

Puisque le nouveau règlement municipal pour éviter la propagation de l’insecte (no 468-U) suggère fortement de ne pas transporter les résidus de bois (branches et billots de frêne) à l’extérieur des terrains privés entre le 15 mars et le 1er octobre de chaque année, à moins qu’ils ne soient transformer sur place en copeaux de 2.5 cm X 2.5 cm, la Ville demande aux citoyens d’être vigilants quant à l’essence des branches qu’ils transporteront vers le garage municipal ce samedi. Aucune branche de frêne ne sera acceptée si elle n’est pas déjà déchiquetée en copeaux de 2.5 cm X 2.5 cm.

Les résidents et citoyens corporatifs qui utilisent les services d’une entreprise pour l'élagage de leurs arbres ou pour leur entretien paysager avant le 1er octobre doivent s’assurer que la disposition des résidus de frêne est incluse dans le contrat et que celle-ci respecte les mesures édictées plus haut.

Tous les détails à villedecarignan.org.