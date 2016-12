Baseball Québec annonce la création d'une nouvelle région: Richelieu-Yamaska

La Fédération de baseball amateur du Québec est heureuse d’annoncer la création d’une nouvelle région au sein de sa structure : Richelieu-Yamaska. Après un processus rigoureux de plusieurs années, qui s’est intensifié dans la dernière année, le conseil d’administration a accepté la demande d’ajouter cette 15^e région au Québec qui regroupera 9 associations soit : le Bas-Richelieu (Sorel), Granby, Mont-Sant-Hilaire/Otterburn Park, Beloeil, Acton Vale, Farnham, Saint-Hyacinthe, Saint-Alphonse-de-Granby et l’organisation des Guerriers de Richelieu-Yamaska AA.

La formation de la région Richelieu-Yamaska est une formule gagnante autant pour la nouvelle région que pour la Rive-Sud, car cela offrira une meilleure proximité pour les joueurs, entraîneurs, arbitres et marqueurs avec les dirigeants des deux parties et permettra de rééquilibrer le vaste bassin de joueurs de ce territoire. De plus, les joueurs concernés auront de meilleures chances de représenter leur région dans les différents événements provinciaux.

Lors de l’annonce officielle aux nouveaux administrateurs, qui s’est déroulée le 7 septembre à Saint-Hyacinthe, l’un des pionniers de ce projet, Sylvain Laliberté, était très enthousiaste de cette nouvelle : « Nous sommes très fiers que Baseball Québec ait accepté que notre regroupement vole de ses propres ailes. La Fédération a passé de la parole à l’acte dans le but d’innover et de toujours offrir le meilleur pour les jeunes. J'aimerais aussi remercier la Rive-Sud et son président qui nous ont supportés tout au long de nos démarches. » Ce sera d’ailleurs monsieur Laliberté qui assumera les fonctions de président de la région par intérim pour le début de cette aventure.

De son côté, l’actuel président de la Rive-Sud, Martin Simoneau, souhaite la meilleure des chances à cette nouvelle organisation : « L’équipe de Richelieu-Yamaska nous a rencontrés à quelques reprises pour partager leur vision du futur, vision que nous partageons, c'est-à-dire rendre le baseball meilleur. C'est dans cette optique que nous avons décidé de les appuyer dans cette demande. Je suis très heureux qu’ils puissent concrétiser leur projet et nous serons à leurs côtés pour les épauler. »

Ce changement est également accueilli favorablement par l’équipe de Baseball Québec. Jean Boulais, président de la Fédération, ajoute que « la composition de la région de Richelieu-Yamaska est une autre preuve que le baseball grandit à vive allure. C'est un moment marquant pour Baseball Québec et je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont travaillé à concrétiser ce projet ».

Dans les prochaines semaines, la nouvelle région devra s’incorporer, tenir sa première assemblée générale, bâtir son plan de développement et préparer l’année de transition en collaboration avec la région de la Rive-Sud. Baseball Québec leur souhaite la meilleure des chances dans ce nouveau défi!