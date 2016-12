Les Roses Chinkara! Deux roses… un rallye!

C’est avec fierté que l’équipage 509 de la 16e édition du Trophée de la Rose des Sables, les Roses Chinkara, vous invite à son tout dernier événement avant le grand départ! Sur une totalité d’environ 120 équipages, les Roses Chinkara seront parmi les quelques unes (une dizaine au total) qui affronteront le désert Marocain en SSV plutôt qu’en 4X4, en octobre prochain!

Depuis quelques années maintenant, se sont enchainées différentes levées de fonds pour permettre à ces deux roses de participer au Rallye de la Rose des sables. Juste avant leur départ, l’équipage en profitera pour tenir une fête à ambiance familiale, avec des tirages sur place (dont un abonnement de 3 mois au CrossFit du Quartier), diner hot-dogs, essais de Crossfit et plusieurs petites autres surprises! Une belle occasion aussi pour remercier les nombreuses personnes et entreprises qui ont soutenu l’équipage depuis le début de l’aventure! On vous y attend donc samedi le 17 septembre au 3108, boulevard Bernard-Pilon, Local P à St-Mathieu de Beloeil, entre 10h à 16h!

Suivez-les sur les réseaux sociaux (FB: Roses Chinkara Caroline et Lina) et d’ici leur départ (mais aussi à chaque jour rendu là-bas!), sur leur blog : roseschinkara.trophee-roses-des-sables.org!