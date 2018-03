Le début du mois de mars dans la LHJMQ est synonyme du dernier droit dans le calendrier de la saison régulière avant de faire place aux séries éliminatoires. Les batailles pour les positions au classement s’intensifient, que ce soit pour s’assurer d’une place en séries, d’avoir l’avantage de la glace ou de remporter l’un des trois titres de division. Le niveau d’intensité des matchs de fin de saison sera similaire à ce que nous aurons en séries et on peut s’attendre à des matchs extrêmement serrés et enlevants.

VOLTIGEURS

De nôtre côté, nous sommes à finaliser notre préparation pour les séries éliminatoires. Nous voulons bien sûr prendre la meilleure place possible au classement pour avoir l’avantage de la glace le plus longtemps possible, mais nous nous concentrons surtout sur notre façon de jouer et notre processus de préparation. Actuellement, nous occupons la 5e place au classement général et la 2e place dans la division de l’Ouest derrière l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Nous avons confiance en nos habiletés et en notre processus de préparation. Nous sommes confiants qu’en s’appliquant à respecter notre système de jeu, nous obtiendrons les résultats souhaités et nous gagnerons nos matchs.

Nous avons connu une petite baisse d’énergie lors des dernières semaines où nous avons, pour la première fois depuis le début de la saison, récolté cinq défaites consécutives. Cependant, nous avons pu voir que nous sommes revenus à notre niveau depuis les deux derniers matchs contre Moncton et Halifax avec deux victoires de 5-4 et 7-1.

À travers un calendrier de 68 matchs, il est normal de connaitre des moments plus difficiles. En utilisant ces moments de la bonne façon, cette adversité fera de nous une meilleure équipe dans le dernier droit. Ce que nous nous apprêtons à faire en séries sera composé de moments d’adversité. Il sera donc très important de bien y réagir et de s’ajuster rapidement sans perdre le cap. La fin de saison des Voltigeurs s’annonce excitante avec 9 matchs à jouer incluant un voyage en Abitibi pour y affronter Val d’Or et Rouyn-Noranda.

En conclusion, la course vers les séries dans la LHJMQ sera sans aucun doute emballante pour les partisans à travers le circuit Courteau !