L'École secondaire Joséphine-Dandurand se mérite deux médailles

L’école secondaire Joséphine-Dandurand a obtenu deux podiums lors des championnats régionaux de volleyball de division 3 du RSEQ Montérégie, disputés au cours des derniers week-ends.

L’établissement d’enseignement de St-Jean-sur-Richelieu a en effet mérité la médaille d’or en juvénile féminin et la médaille d’argent en cadet féminin.

Benjamin féminin D3

École d’éducation internationale, McMasterville École secondaire du Grand-Coteau, Ste-Julie Collège Mont-Sacré-Cœur, Granby

Cadet féminin D3

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, St-Jean-sur-Richelieu École secondaire Joséphine-Dandurand, St-Jean-sur-Richelieu École secondaire Louis-Philippe-Paré, Châteauguay

Juvénile féminin D3

École secondaire Joséphine-Dandurand, St-Jean-sur-Richelieu École secondaire Massey-Vanier, Cowansville Collège Héritage, Châteauguay

À propos du RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec)

Le RSEQ est un organisme sans but lucratif qui regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie.

Le RSEQ est un chef de file dans la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau, et favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes en Montérégie.

Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 338 écoles primaires et 78 écoles secondaires, notre instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de services sportifs parmi ses 22 disciplines. Elle coordonne, entre autres, 111 ligues et 25 championnats pour les 19 000 étudiants-athlètes de notre réseau.

Pour plus d’informations à propos du RSEQ, visitez leur site Internet.