Une cohésion toujours à construire pour le FC Sélect de la Rive-Sud

L’équipe de la Première Ligue de Soccer du Québec a disputé son deuxième match de la saison et son premier à domicile le samedi 12 mai 2018 au Stade Alphonse-Desjardins de St-Jean-sur-Richelieu. Pour l’occasion, le FC Sélect affrontait le Dynamo de Québec.

Le pointage final, 0-3 en faveur de Québec, ne reflète pas l’allure du match où les joueuses de Marcelo Corrales se sont montrées inspirées et prêtes à batailler pour chaque ballon mais où le manque de cohésion d’équipe étouffe toujours les belles promesses que nous laissent entrevoir chacune des joueuses.

La #8, Mélissa Busque, y est allée de ce commentaire en fin de match : « c’est un match dans lequel on apprend, puis on peut seulement s’améliorer à partir d’ici, j’ai confiance en l’équipe, c’est une question de connecter, de se connaître un peu plus, je ne suis pas inquiète, il y a beaucoup de positif ».

À l’occasion de ce premier match à domicile, le FC Sélect avait convié les jeunes joueuses des clubs de soccer du Haut-Richelieu, du Roussillon et de Candiac à participer aux cérémonies d’avant match. Plus d’une soixantaine de joueuses, arborant le maillot de match de leur club, s’est présenté et s’est, par la suite, assuré de mettre de l’ambiance dans l’immense stade Alphonse-Desjardins. La direction du FC Sélect est satisfaite de cette première foule estimée à 225 personnes.