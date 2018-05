Les Pirates reviennent de l’arrière pour l’emporter à Sherbrooke

Les Pirates Maçonnerie Pro-Conseil de St-Jean-sur-Richelieu ont inscrit six points dans les trois dernières manches pour se sauver avec une victoire de 8 à 7 aux dépens des Expos de Sherbrooke dimanche après-midi, au stade Amédée-Roy de Sherbrooke.

Plus de 600 personnes s’étaient déplacées pour assister à l’ouverture locale des Expos et rencontrer Rondell White, voltigeur étoile des Expos de Montréal dans les années 90, et Perry Giannias, fondateur du Expos Fest. Les locaux ont d’ailleurs bien commencé le match, profitant de doubles consécutifs de Dominique Samyn et Douglas Toro pour prendre les devants dès la première manche. Ils ont ajouté un point en deuxième quand Devan O’bryan, après avoir été atteint, est venu marquer sur un ballon-sacrifice de Pascal St-Pierre. Les Pirates ont répliqué en début de troisième sur un simple de deux points de Nicolas Loiseau, mais les Expos ont ajouté à leur avance dès leur retour au bâton sur un double productif de Nelson Ercia et ont ajouté deux points en fin de quatrième sur un circuit solo de Luis Argumedes et un simple productif d’Eddie Lantigua pour porter le pointage à 5-2.

C’est alors que les visiteurs ont amorcé leur remontée. Ils ont d’abord marqué une fois en cinquième, quand François Lafrenière, après avoir frappé un double, est venu compter sur un simple de Nicolas Loiseau. Puis, ils ont explosé pour quatre points la manche suivante. Dany Deschamps a d’abord frappé un simple alors que les coussins étaient tous occupés, François Lafrenière a suivi avec un coup sûr bon pour deux points et Kevin Tremblay y est allé d’un ballon-sacrifice et c’était 7-5 en faveur des Pirates. Les Expos ont réussi à créer l’égalité à leur retour au bâton, Argumedes profitant d’un simple de Lantigua pour marquer et Toro profitant d’un roulant à l’arrêt-court de Moises Perez pour s’amener au marbre mais les Pirates ont repris l’avance en septième, quand Guillaume Morin, après avoir frappé un double, est venu croiser le marbre sur un simple de Lafrenière. Ce dernier termine d’ailleurs la soirée avec 3 points produits sur 3 coups sûrs. Les Expos ont menacé en remplissant les coussins à leur dernier tour au bâton, mais Alex Blais a retiré Douglas Toro sur des prises pour étouffer la menace et confirmer la victoire de son équipe.

Dany Coulombe, qui est venu en relève au partant Jacob Gosselin-Deschènes, mérite la victoire pour les Pirates. Il a lancé 2.1 manches, cédant 3 points mais un seul mérité, sur 4 coups sûrs et un but sur balles. Gosselin-Deschènes avait auparavant lancé 3.2 manches, accordant 4 points, tous mérités, sur 7 coups sûrs. Alex Blais a lancé la septième manche et a cédé 3 buts sur balles. Il a toutefois retiré 2 frappeurs au bâton et obtient le sauvetage.

Le partant des Expos, Yan Fortin, a dû quitter la rencontre après une seule manche. Michel Goudreau lui a succédé et a bien fait, accordant 2 points non-mérités et retirant 4 frappeurs sur des prises en 3 manches sur la butte. David Leblanc a ensuite pris place sur le monticule et a accordé 5 points mérités sur 7 coups sûrs et un but sur balles en 2 manches mais c’est Éric Cyr, qui a accordé un point sur 2 coups sûrs en septième manche, qui encaisse la défaite.