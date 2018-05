François Lafrenière est le premier récipiendaire du titre de joueur de la semaine Louisville Slugger

La Ligue de Baseball Majeur du Québec et Louisville Slugger sont heureux de nommer François Lafrenière, des Pirates Maçonnerie Pro-Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu comme étant le joueur de la semaine pour cette première fin de semaine de la saison 2018.

Lafrenière a excellé autant avec son bâton que sur le monticule cette fin de semaine pour les Pirates. En deux parties dimanche, il a maintenu une moyenne au bâton de .714 et a produit 4 points, dont le point qui a donné la victoire à son équipe en septième manche contre les Expos de Sherbrooke en après-midi. Il a de plus lancé 4 manches contre le Big Bill de Coaticook en soirée, limitant l’adversaire à un point et retirant 4 frappeurs sur des prises pour être crédité de la victoire.

La LBMQ et Louisville Slugger félicitent François Lafrenière pour son excellence lors de cette fin de semaine.

L'action reprend ce vendredi 25 mai dans la LBMQ avec la présentation de deux rencontres. Tout d'abord, les Castors d'Acton Vale affrontent les Cascades Go Sport au parc Optimiste de Shawinigan et ensuite, le Cactus de Victoriaville reçoit le Big Bill de Coaticook au stade Rémi-Deshaies. Les deux rencontres débutent à 20h.