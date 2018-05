Le RSEQ Montérégie honore les étudiants-athlètes de la région

Le RSEQ Montérégie a récompensé l’excellence de ses étudiants-athlètes, entraineurs et équipes lors de son 29e Gala d’excellence, le 17 mai dernier, à la Polyvalente de Saint-Hyacinthe. Le Gala du RSEQ Montérégie est l’événement de fin d’année dirigeant les projecteurs sur des élèves-athlètes passionnés, énergiques et talentueux faisant figure de modèles, de détermination et de persévérance.

Cet événement est aussi l’occasion de saluer l’engagement exceptionnel des entraineurs et des institutions, qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les jeunes dans leur quête d’excellence.



Voici la liste des récipiendaires du Haut-Richelieu :