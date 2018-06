Le RSEQ célèbre ses équipes championnes en Montérégie

Juvénile masculin

1- Collège Jean de la Mennais, La Prairie * 2- Collège St-Hilaire, Mont-St-Hilaire *

3- Heritage High School, St-Hubert

Division 3

Benjamin féminin

1- Collège Notre-Dame-de-Lourdes, Longueuil 2- Collège Mont-Sacré-Cœur, Granby

3- Collège St-Hilaire, Mont-St-Hilaire

Benjamin masculin

1- Collège Durocher, St-Lambert

2- École d’Éducation internationale, McMasterville 3- Collège Trinité, St-Bruno-de-Montarville

Cadet féminin

1- École secondaire Marcellin-Champagnat 2, St-Jean-sur-Richelieu 2- Collège St-Hilaire, Mont-St-Hilaire

3- École secondaire Marcellin-Champagnat 1, St-Jean-sur-Richelieu

Cadet masculin

1- École secondaire Joséphine-Dandurand, St-Jean-sur-Richelieu 2- École secondaire Jacques-Rousseau, Longueuil

3- École secondaire Marcellin-Champagnat, St-Jean-sur-Richelieu

Juvénile féminin

1- Collège Durocher, St-Lambert

2- Collège Mont-Sacré-Cœur, Granby 3- Collège St-Hilaire, Mont-St-Hilaire

Juvénile masculin

1- Collège Charles-Lemoyne, Ste-Catherine

2- Collège St-Paul, Varennes

3- École secondaire Marcellin-Champagnat, St-Jean-sur-Richelieu

* participe au championnat provincial

