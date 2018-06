Les Reds de Capital City infligent un premier revers aux Pirates Maçonnerie Pro-Conseil cette saison

Mardi soir, au stade Richard-Lafontaine de St-Jean-sur-Richelieu, les Reds de Capital City ont surpris les Pirates Maçonnerie Pro-Conseil en les disposant par la marque de 5 à 3.

Les Reds remportent ainsi une première victoire contre les équipes de la LBMQ cette saison et infligent un premier revers à la troupe de St-Jean-sur-Richelieu, qui voit ainsi sa séquence de 8 victoires consécutives prendre fin.

Les Reds ont pris les devants en début de deuxième manche sur un simple de deux points de Connor Dayton, mais ils ont vu les Pirates coupé leur avance de moitié quand Dany Deschamps a soutiré un but sur balles avec les buts remplis en fin de manche.

Ils ont par la suite profité des largesses des Pirates en quatrième manche pour porter le pointage à 4-1. Kosta Kafes a d’abord marqué sur une erreur du joueur de premier but Nicolas Loiseau et Edward Malinowski Jr a ensuite profité d’un mauvais lancer pour croiser le marbre. Jackson Dietel a produit le cinquième point de Capital City sur un optionnel en début de septième manche.

Symon Laplante a frappé un circuit de deux points en fin de septième pour rapprocher les Pirates à deux points des Reds, mais la menace s’est arrêtée là.

Corben Peters (1-1) mérite la victoire pour les Reds. Il est venu en relève au partant Jacob Vierno après 3 manches et n’a accordé aucun point en 3 manches sur la butte. Vierno avait pour sa part cédé un point sur un coup sûr et 6 buts sur balles. Troy Clarke a lancé la dernière manche, accordant 2 points sur 2 coups sûrs.

Charlie Loignon (0-1) encaisse la défaite du côté des Pirates. En 3.1 manches sur la butte, il a cédé 2 points sur 3 coups sûrs et autant de buts sur balles. Simon Brisebois lui a succédé et a accordé un point sur 4 coups sûrs, tout en retirant 5 frappeurs sur des prises en 2.2 manches. Alexandre Villeneuve s’est occupé de la septième manche.

Trois parties sont prévues dans la LBMQ pour ce mercredi 13 juin. Tout à d’abord à Shawinigan, les Blue Sox de Thetford Mines et les Cascades Go Sport termineront la partie qui a été interrompue par une panne d’électricité le 30 mai dernier à partir de 19h30. Les Blue Sox menaient alors 5 à 2 en fin de quatrième manche. Ils s’affronteront aussi dans un second duel aux alentours de 20h30. Puis à Montréal, les Brewers accueillent les Expos de Sherbrooke sur le coup de 20h.

La ligue de Baseball Majeur du Québec : fière de présenter le plus haut niveau de baseball amateur au Québec.