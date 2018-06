Des écoles de la Montérégie se démarquent au championnat provincial de flag football

Cinq écoles de la Montérégie se sont illustrées lors du championnat provincial de flag football, disputé le week-end dernier, à Varennes.

Voici les équipes qui ont réussi à se tailler une place de choix sur le podium.

Benjamin masculin

Or - École secondaire De Mortagne, Boucherville Argent – Collège Jean de la Mennais, La Prairie

Cadet féminin

Or – Collège Durocher, St-Lambert

Cadet masculin

Bronze – Collège Jean de la Mennais, La Prairie

Juvénile féminin

Argent – É.S. Marcellin-Champagnat, St-Jean-sur-Richelieu

Juvénile masculin

Argent – Collège Jean de la Mennais, La Prairie Bronze – Collège St-Hilaire, Mont-St-Hilaire

Tous les résultats de la compétition sont publiés sur le site DIFFUSION.S1.RSEQ.CA.

À propos du RSEQ Montérégie

Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie.

Le RSEQ est un chef de file dans la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant – de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes en Montérégie.

Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 338 écoles primaires et 78 écoles secondaires, notre instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de services sportifs parmi ses 22 disciplines. Elle coordonne, entre autres, 111 ligues et 25 championnats pour les 19 000 étudiants-athlètes de notre réseau.