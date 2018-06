Victoire des Blue Sox sur les Castors

Dimanche après-midi, dans une partie exceptionnellement présentée au stade Amédée-Roy de Sherbrooke, Jonathan Paquet a lancé un match complet pour mener les Blue Sox de Thetford Mines à une victoire de 7 à 1 sur les Castors d’Acton Vale.

Paquet (1-1) a limité les Castors à 7 coups sûrs et a fait mordre la poussière à 7 frappeurs pour mériter sa première victoire cette saison. Le seul point qu’il a accordé est venu en cinquième manche quand Emmanuel Forcier, qui continue à terroriser les lanceurs adverses cette saison, a frappé son huitième circuit de la campagne.

Photo Nathalie Miclette

Les Blue Sox ont ouvert la marque en première manche par l’entremise de Manuel Bouffard, qui a obtenu un but sur balles, volé le deuxième coussin et profité d’une erreur de Gabriel Thibodeau à l’arrêt-court sur une balle frappée par Mathieu Beauchesne pour croiser le marbre. Ils ont ajouté deux points après deux retraits en deuxième manche, encore grâce à Bouffard qui a frappé un triple pour faire compter Étienne Gingras. Sur le jeu, le relais du voltigeur vers le troisième coussin était hors-cible et Bouffard en a profité pour compter. Emmanuel Turcotte a frappé un circuit de deux points en troisième manche et Thetford Mines a ajouté un point sur un simple de Samuel Clavet-Pearson en quatrième manche et un autre sur un simple de Benoit Émond pour compléter la marque.

Fernando Fernandez (2-1), qui a cédé 5 points, dont 3 mérités sur 3 coups sûrs et 4 buts sur balles en 3 manches de travail, encaisse la défaite pour les Castors. Philippe Seyer Lamontagne lui a succédé, accordant 2 points en 3 manches sur la butte.

Les Castors d’Acton Vale prennent maintenant la route de Victoriaville pour se mesurer au Cactus ce soir à 19h et au même moment, les Blue Sox de Thetford Mines recevront les Pirates Maçonnerie Pro-Conseil de St-Jean-sur-Richelieu, toujours au stade Amédée-Roy de Sherbrooke.

La ligue de Baseball Majeur du Québec : fière de présenter le plus haut niveau de baseball amateur au Québec.