Avez-vous vos billets pour la deuxième édition du Sangha Fest?

Conférences sur le thème de la santé, séance de yoga géant, ateliers santé, bref, la deuxième édition du Sangha Fest promet d'en mettre plein la vue aux participants.

Que vous soyez adepte de yoga ou que vous souhaitez vous y initier, le 23 septembre prochain, le Parc historique de la Pointe-du-Moulin est l'endroit, et le moment, tout indiqué pour découvrir les bienfaits de la pratique du yoga, mais également sur divers sujets tournant autour du thème de la santé.

Les billets pour cette journée de santé et de bien-être sont présentement en vente sur Eventbrite au coût de 25 $ en admission générale et 79 $ pour l'expérience VIP. Ces prix sont valides jusqu'au 23 juin. Ensuite, ils seront offerts à 35 $ en admission générale et 95 $ pour les VIP.

Pour tous les détails et pour la programmation complète, visitez le sanghafest.com ou suivez la page Facebook.