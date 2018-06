Alexandre Villeneuve produit six points dans une victoire de Pirates Maçonnerie Pro-Conseil

Alexandre Villeneuve a produit 6 points, dont 4 avec un grand chelem en septième manche et les Pirates Maçonnerie Pro-Conseil de St-Jean-sur-Richelieu ont pris la mesure des Brewers de Montréal par la marque de 11 à 6 mercredi soir au stade Raymond-Daviault de Montréal.

Villeneuve a produit ses deux premiers points avec un simple en deuxième manche, avant de lui-même marquer sur un coup sûr de Symon Laplante. Les Pirates ont ajouté un point en troisième manche sur un circuit de François Lafrenière et deux autres en quatrième sur un simple de Dany Deschamps, pour se doter d’une avance de 6 à 0. Le lanceur des Pirates, James Vardy, détenait toujours un match sans points ni coups sûrs après 4 manches, mais Philippe Delisle a frappé un double en cinquième pour mettre fin à ses espoirs. Delisle a ensuite volé le troisième coussin et est venu marquer sur un simple d’Alexandre Gauthier. Gauthier est à son tour venu marquer sur un double d’Andy Pitcher puis Sébastien Richer a aussi frappé un double d’un point. Montréal a ajouté un point quand Jean-Philippe Lapointe a soutiré un but sur balles avec les coussins tous occupés pour réduire l’écart à seulement deux points.

Les Pirates ont alors explosé pour cinq points en début de septième pour se donner une avance plus confortable. Simon Brisebois a d’abord frappé un simple pour faire compter Michael Page puis, avec les coussins tous occupés, Alexandre Villeneuve a frappé l’offrande du lanceur Guillaume Ayotte par-dessus la clôture du champ extérieur pour pousser le pointage à 11-4. Montréal a ajouté deux points sur un simple de Jean-Philippe Lapointe en fin de septième, mais ce ne fût pas suffisant.

James Vardy (2-0), a très bien lancé pour les Pirates et a retiré dans l’ordre les 11 premiers frappeurs qu’il a affronté. Il n’a connu des difficultés que lors de la cinquième manche et obtient la victoire. Il termine sa soirée en ayant cédé 4 points sur 3 coups sûrs et un but sur balles, tout en ayant retiré 6 frappeurs au bâton en 4.1 manches. Charlie Loignon lui a succédé et a accordé un coup sûr et 2 buts sur balles en un tiers de manche. Simon Brisebois a ensuite pris place sur le monticule pour St-Jean-sur-Richelieu et obtient le sauvetage. Il a lancé 2.1 manches, accordant 2 points sur 3 coups sûrs.

Mathieu Poirier (0-2), qui a alloué 6 points dont 5 mérités sur 9 coups sûrs en 5 manches de travail, encaisse la défaite pour les Brewers. Il a tout de même retiré 7 frappeurs sur des prises. Guillaume Ayotte a terminé la partie sur la butte pour Montréal et a accordé 5 points en 2 manches.

L’action reprend ce vendredi 22 juin dans la LBMQ avec la présentation de trois parties. Tout d’abord, les Brewers et les Pirates Maçonnerie Pro-Conseil croiseront à nouveau le fer, mais cette fois-ci à St-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, du côté d’Acton Vale, les Castors reçoivent le Big Bill de Coaticook. Enfin, à Sherbrooke, les Expos reçoivent le Cactus de Victoriaville. Toutes les parties débutent à 20h.