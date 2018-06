Jean-Luc Blaquière produit 5 points dans un gain des Brewers

Jean-Luc Blaquière a frappé deux circuits et produit 5 points dans une victoire de 8 à 1 des Brewers de Montréal sur les Pirates Maçonnerie PRO Conseil de St-Jean-sur-Richelieu vendredi soir, devant plus de 150 spectateurs au stade Richard-Lafontaine.

Blaquière, le deuxième frappeur de la rencontre, a frappé un circuit de deux points dès la première manche pour donner le ton au match. Il a ensuite récidivé avec une deuxième longue balle de deux points lors de la troisième manche. Puis, lors de la cinquième manche, il a frappé un double pour faire compter Guillaume Ayotte avant de lui-même marquer sur un roulant de Jean-Philippe Lapointe. Renaud-Caron Catelier et Guillaume Ayotte ont inscrit les deux derniers points de Montréal en profitant d’une erreur du joueur de deuxième but des Pirates, Michael Sage, lors de la sixième manche. Ayotte aussi a connu une bonne soirée pour Montréal, alors qu’il a croisé le marbre à 4 reprises.

Les Pirates ont marqué leur seul point en première manche quand Dany Deschamps, après avoir frappé un double, a profité d’un optionnel frappé par Nicolas Loiseau pour croiser le marbre.

Philippe Saad (1-0) remporte la victoire pour Montréal. Il a lancé 4 manches et a limité les Pirates à un point sur 4 coups sûrs et 2 buts sur balles, tout en retirant 4 frappeurs sur des prises. Alexandre Gauthier et Samuel Ouellet sont venu compléter le travail sur le monticule pour les Brewers.

Jacob Gosselin Deschênes (2-1), qui a donné 4 points, tous mérités, sur 4 coups sûrs et 2 buts sur balles en 4 manches de travail, encaisse la défaite pour les Pirates. Alexandre Villeneuve lui a succédé, accordant 4 points non-mérités en 2 manches, et Alex Blais est ensuite venu terminer la partie.