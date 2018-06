Victoire du Cactus à Sherbrooke

Le Cactus de Victoriaville a pu compter sur une solide performance de Francis Michel, qui a lancé un match complet, pour vaincre les Expos de Sherbrooke 4 à 3 vendredi soir au stade Amédée-Roy.

Le lanceur du Cactus a réussi un impressionnant total de 11 retraits sur des prises durant la partie. Il a limité les frappeurs des Expos à 3 points sur 5 coups sûrs et 4 buts sur balles pour obtenir sa première victoire cette saison.

Le Cactus a ouvert la marque dès la première manche quand Étienne Blanchette, après avoir été atteint, a profité d’un roulant de Tristan Sicotte-Bélanger pour marquer. Puis, en début de troisième manche, Jean-Luc Désormeaux a frappé un simple pour faire compter Jérôme Léveillée et David Cyr et c’était 3-0 en faveur de Victoriaville.

Les Expos ont toutefois marqué trois fois en fin de troisième pour créer l’égalité. Éric Cyr a débuté la poussée en soutirant un but sur balles, Dominique Samyn a ensuite frappé un simple et Luis Argumedes a frappé un double pour faire compter Cyr. Samyn a à son tour croisé le marbre sur un roulant de Douglas Toro et Nelson Ercia Jr a frappé un simple pour faire marquer Argumedes. C’est en sixième manche que la partie s’est jouée. Francis St-Louis a profité d’une erreur du joueur de deuxième but des Expos, Samuel Brousseau, qui a lancé la balle par-dessus le joueur de premier but, pour atteindre les sentiers. Il a ensuite marqué le point de la victoire sur un double de Mathieu Veilleux.

Claudio Ortiz (1-2) écope de la défaite pour Sherbrooke. En 6.2 manches sur la butte, il a accordé 4 points, dont 3 mérités, sur 4 coups sûrs et 2 buts sur balles tout en retirant 6 frappeurs sur des prises. Il a par contre atteint 4 frappeurs. Samuel Brousseau est venu terminer la rencontre pour les Expos, retirant les 2 frappeurs auxquels il a fait face.