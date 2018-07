Participation record pour le Trifort de Chambly au demi-ironman du Mont-Tremblant

Plus d’une quarantaine de membres du Trifort de Chambly ont participé au 70.3 de Tremblant le 24 juin dernier. Une épreuve qui consiste à enchainer 1.9km de nage, 90km de vélo et une course à pied de 21.1km.Tous ont croisé le fil d’arrivée souriants avec des temps qui se distribuent entre 4 :27 :31 et 7 :57 :58. Voici un des commentaires des participants qui résume bien l’état d’esprit de la journée : « Très belle organisation de la part de Trifort, on se sentait accompagnés jusqu’à la fin ! » Trifort avait tenu sa fin de semaine de perfectionnement au même endroit deux semaines auparavant afin de peaufiner la préparation de ses membres à cet évènement. Les activités officielles du club se poursuivent cet été avec le triathlon de Magog en juillet, et celui du Maine en août. La saison se terminera à Rouville au début septembre avec le triathlon de la Vallée du Richelieu. Trifort est un club de triathlon qui a pour objectif de promouvoir l'activité physique et la santé auprès de la communauté. Le club s'adresse à toutes les personnes qui portent de l'intérêt au triathlon et aux disciplines qui ont trait au triathlon, du débutant à la personne plus expérimentée.