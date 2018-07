Un match gagné avec opportunisme pour le FC Sélect Rive-Sud!

C’est samedi le 07 juillet à 18h00 au parc Élie Saab 2 de Boucherville qu’avait lieu le 7e match du FC Sélect Rive-Sud. Pour l’occasion, l’équipe de la Rive-Sud affrontait les Lakers du Lac St-Louis.

Ce fut un match très serré entre les deux équipes. Le match était toujours 0-0 après la 90e minute de temps de jeu réglementaire. C’est à l’annonce des deux minutes d’ajout de temps supplémentaire alors que les Lakers sont profondément installés dans la zone du FC Sélect que la joueuse Alexia Remillard, de l’équipe de la Rive-Sud, est opportuniste, reçoit une magnifique passe de Catherine Charron-Delage, déjoue la gardienne et marque! Le score final est de 1-0 pour le FC Sélect Rive-Sud. C’est d’ailleurs la même joueuse qui marque le but du FC Sélect Rive-Sud au dernier match contre les Lakers du Lac Saint-Louis. Catherine Charron-Delage, joueuse du match nous donne un commentaire : « on vient d’avoir notre deuxième victoire de la saison, donc on est très contentes. » Elle a joué un excellent match et fait la passe décisive du but de la Rive-Sud. Imane Chebel, défenseure pour le FC Sélect est également satisfaite : « on a travaillé tout au long du match et malgré la chaleur. On a réussi à marquer à la fin du match donc nos efforts ont payé. »

Lors de l’évènement, on compte un peu plus de 250 spectateurs dont plusieurs jeunes joueuses de Boucherville, Longueuil et Saint-Bruno! Certaines d’entre-elles ont même pu repartir avec de magnifiques prix offerts par le Club de Soccer de Boucherville. Il y avait des ballons autographiés par les joueuses du FC Sélect, des vêtements et des sacs de sport du CS Boucherville! Certaines joueuses avaient la chance d’êtres ramasseuses de ballons, accompagnatrices des 11 partantes, ou participantes à la haie d’honneur. Un court match de soccer était également organisé à la mi-temps pour les jeunes!

Ce fut une grosse journée de soccer pour Boucherville, puisque juste avant, l’équipe des U-13 féminin AA avait un match qui s’est terminé 2-0 pour le Mistral de Sherbrooke et juste après l’équipe du FC Sélect avait lieu le match de Senior AAA masculin avec une marque finale de 1-0 pour Panellinois.

Le prochain match du FC Sélect Rive-Sud aura lieu au parc Bois De Boulogne, le dimanche 15 juillet 2018 à 18h30. Le prochain match à domicile du FC Sélect Rive-Sud est le 28 juillet 2018 à 14h00 au parc Rosanne-Laflamme (Saint-Hubert). Ce sera également une grande journée de soccer puisque l’équipe de la PLSQ masculine de Saint-Hubert jouera au même terrain à 17h00 et l’équipe réserve jouera à 20h00. Nos trois équipes de la Rive-Sud recevront les trois équipes du Dynamo de Québec! Ce sera donc une rivalité Québec Rive-Sud toute la journée au parc Rosanne-Laflamme!