Dao confirme sa suprématie, Desmarchais couronné

Le Québec s’est doté de champions de très haut calibre, ce jeudi après-midi, sur les allées du Club de golf Chicoutimi à l’occasion du Championnat provincial VMD de golf junior. Céleste Dao de Summerlea et Laurent Desmarchais de la Vallée du Richelieu, sont les grands vainqueurs de la plus importante compétition provinciale junior dans le cadre du Circuit provincial junior présenté par Daigneau, Eau de source.

Céleste Dao conserve son titre

La golfeuse junior classée #1 au Canada n’a surpris personne en menant le tournoi de la première à la dernière ronde. Meneuse par 7 coups à l’aube de la ronde finale (-4) devant Élizabeth Labbé de Lorette et Emily Romancew de Elm Ridge à +3, elle a poursuivi sa route vers un deuxième championnat consécutif. La représentante de Summerlea a donc joué une ronde de 69, 3 coups sous la normale pour un pointage final de -7, un cumulatif qui sera difficile à battre au cours des prochaines années.

Par sa 3e position, Romancew s’est vu décerner le titre de championne juvénile (16 ans et moins) devant Lory Paradis (+11) du Mirage. Paradis a néanmoins joué une spectaculaire ronde finale de 69 (-3), soit le même pointage que Céleste Dao.

Pour en ajouter à une saison déjà impressionnante, Céleste Dao s’est vu décerner par les golfeuses le prix Nancy Walker remis à la golfeuse démontrant le plus bel esprit sportif.

Premier titre majeur pour Desmarchais

Laurent Desmarchais de la Vallée du Richelieu a démontré une constance incroyable toute la semaine sur les allées du club de golf de Chicoutimi comme le démontre ses pointages de 69-68-71-70 soit quatre rondes sous le par pour un cumulatif de -10, 4 coups de mieux que Rémi Chartier du Royal Montréal. Chartier menait pourtant par 3 coups au début de la ronde finale, toutefois, la stratégie agressive de Desmarchais visant à mettre des balles sur les verts pour réussir des oiselets, a porté fruit puisqu’il en a réussi quatre contre deux bogueys. Pendant ce temps, Chartier éprouvait quelques difficultés sur le neuf de retour avec deux doubles bogueys contre un aigle.

Logan Boucher de Summerlea a également terminé en deuxième position à égalité avec Chartier à -6. Il mérite ainsi le titre de champion provincial juvénile du Québec devant Zachary Tosi de Kanawaki.

Les trois (3) joueurs qui représenteront Golf Québec au Championnat canadien junior des garçons qui se tiendra au Medicine Hat Golf and Country Club, en Alberta, du 30 juillet au 2 août 2018, sont donc Laurent Desmarchais, Rémi Cartier et Christopher Vandette de Summerlea dont la place était assurée puisqu’il est membre de l’équipe de développement de Golf Canada.

Hommage à Keven Fortin-Simard

Le Club de golf de Chicoutimi a profité de l’occasion pour rendre hommage à une figure dominante du golf au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Keven Fortin-Simard.

Le 8 juillet 2018, le comité organisateur a mis en lumière l’excellente carrière de Keven Fortin-Simard. Carrière qui n’est pas encore terminée puisque le Robervalois se frotte encore à l’occasion aux meilleurs de son sport malgré ses fonctions au Club de golf Lac-Saint-Jean de Saint-Gédéon. Il occupe les postes de directeur général et de professionnel à cet endroit depuis février 2013.

Ce n’est pas un hasard si les organisateurs du Championnat provincial VMD de golf junior 2018 ont pensé à Keven Fortin-Simard. Ce tournoi a contribué à son développement et à sa renommée puisqu’il l’a gagné à deux occasions, en 2003 et 2004.

Concours de longs cogneurs

Ce dimanche 8 juillet, suite à la ronde de pratique, les golfeurs ont eu la chance de participer à un concours de longs cogneurs. Céleste Dao (268 v) et Brayden Valiquette (316 v) ont gagné le concours du plus long coup de départ. Par pur plaisir, Keven Fortin-Simard a lui aussi participé au concours et il a frappé la balle sur une distance de 309 verges.

Commanditaires principaux

VALEUR MOBILIÈRE DESJARDINS, PROMOTION SAGUENAY, Eugène Allard cuisine et tendances, Hôtel Le Montagnais Légendaire, Identification Sports, Cycles Devinci, Sports Experts Atmosphère Chicoutimi, Jean-Coutu, Deloitte, Club de golf Chicoutimi, Golf Québec.

Collaborateurs

Imprimeurs associés, Au chef Extra, Cascades, Lessard Gilbert Cantin Gagnon, BM Identification, RBC, AEP Berry, TVA, Le Quotidien, Nutrinor, AMEC construction, Remix Santé, Guy Leblanc, chirurgien maxillo-facial, Pepsico, Centre de Physiothérapie Pierre Brassard Roulottes MLR, Vidéotron.

